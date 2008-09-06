ЕС ожидает от России согласия на размещение своей миссии в Осетии

Европейский Союз ожидает от России согласия на размещение своей миссии наблюдателей в Осетии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции во французском Авиньоне министр иностранных дел председательствующей в ЕС Франции Бернар КУШНЕР по итогам неформального заседания Совета министров иностранных дел ЕС.

«Нужно дождаться понедельника», - сказал он.

По словам министра, вопрос о размещении миссии наблюдателей в Осетии будет обсуждаться во время встречи руководства ЕС с лидерами России 8 сентября в Москве.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября заседание Европейского Совета (саммита глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) приняло решение о направлении миссии наблюдателей в зону конфликта в Грузии.