Вятрович: постановление Сейма Польши о "геноциде" - сожаление о территориях, а не о гибели людей

Об этом Вятрович написал на своей странице в Facebook.

"Политическое решение о геноциде поляков является выражением сожаления не о погибших людях, а об утраченных территориях. В годы Второй мировой значительно больше поляков, в том числе из т. н. "кресов", погибли от рук нацистов и коммунистов, но никаких резолюций по признанию этих убийств геноцидом польский парламент не рассматривал. Зато обвинения сформулированы против украинцев. Не потому ли, что большая часть так называемых "кресов" сейчас является украинской территорией?", - отметил Вятрович.

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Вместе с тем в Украинском институте национальной памяти напомнили, что в 1942-1947 годах шла Вторая польско-украинская война, которая развернулась в рамках Второй мировой войны. Война шла за украинские территории, которые до 1939 года входили в состав Польши (Холмщину, Волынь, Галицию), на которых украинцы хотели создать собственное государство, а поляки хотели восстановления довоенных границ. Однако вопрос границ решился после Второй мировой войны без участия украинцев и поляков, после чего коммунистическая власть Советского Союза и Польши насильно изменила этническую конфигурацию западноукраинских и восточнопольских территорий.

Как сообщал УНИАН, сегодня Сейм Польши принял постановление, которым признал события, развернувшиеся на Волыни в 1943-45 годах, "геноцидом, совершенным украинскими националистами против жителей ІІ Речи Посполитой".

Этим документом Сейм провозгласил 11 июля национальным днем памяти жертв этого «геноцида».

8 июля Сенат Польши принял резолюцию, в которой призвал Сейм установить 11 июля национальным днем памяти жертв «геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой».

Ранее Вятрович назвал историческим недоразумением постановление Сейма Польши о признании Волынской трагедии геноцидом поляков.