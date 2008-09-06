Ющенко назначил Генштабу закрытое совещание в защищенной комнате?

Эксперты боятся силового варианта урегулирования политического кризиса в Украине в контексте последних указов и действий главы государства.

Об этом сообщает еженедельник “Зеркало недели” № 33 (712) от 6 - 12 сентября 2008 года.

“Президент Виктор ЮЩЕНКО фактически подготовил Внутренние войска к боевой тревоге и назначил закрытое совещание в Генеральном штабе с участием высшего командного состава Вооруженных сил Украины”, - пишет газета. По информации «Зеркала недели», распоряжение о срочном проведении совещания Верховный главнокомандующий отдал в среду, 3 сентября. О повестке дня не сообщалось, но для проведения мероприятия было поручено подготовить защищенную от возможной утечки информации «ситуационную комнату» Генштаба.

Известно также, что в течение дня совещание постоянно откладывали по времени, а вечером сообщили о его переносе на следующую неделю.

Указом №810 от 4 сентября Президент ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны начальника Генштаба, главнокомандующего Вооруженными силами Сергея КИРИЧЕНКО.

“За два дня до этого, 2 сентября, В.ЮЩЕНКО издал указ №803 о проверке состояния реформирования Внутренних войск Министерства внутренних дел, в соответствии с которым с 15 по 30 сентября боевая тревога в любой из частей ВВ и передислокация частей с оружием и техникой становятся легитимными”, - сообщает “Зеркало недели” и напоминает, что “среди частей ВВ есть как спецназ, так и механизированные бригады-полки с бронетехникой, и даже авиационные части с боевыми вертолетами”.

Газета также отмечает, что командует Внутренними войсками генерал армии Украины Александр КИХТЕНКО, который недавно получил от Президента высшее воинское звание без необходимого представления руководителя МВД. При этом, подчеркивает издание, “В.ЮЩЕНКО присвоил КИХТЕНКО звание генерала армии, а не генерала внутренней службы, которое ранее получили министры ВАСИЛИШИН, ДУРДИНЕЦ, КРАВЧЕНКО”.

По данным “Зеркала недели”, “некоторые члены парламента и правительства склоны связывать назначенное время проверки Внутренних войск с ожидаемыми событиями в Верховной Раде. 15 сентября депутаты соберутся на согласительный совет для планирования работы Верховной Рады. 16 сентября, как ожидается, в парламенте будет объявлено о прекращении существования нынешней коалиции”.

«К каким последствиям для государственного аппарата приведет сама попытка применения чрезвычайных сценариев, спрогнозировать трудно», - отметил в комментарии «Зеркалу недели» народный депутат, генерал-лейтенант СБУ Александр СКИБИНЕЦКИЙ.

В то же время он предостерег: «Считаю, что сейчас ситуация 2004-го года не повторится… Сейчас политическая ситуация в обществе совсем иная. И внутренние войска, как и вооруженные силы, не будут выполнять каких-то авантюрных приказов. Потому что исполнители — это не те, кому устроили звездопад на погоны».