Луценко представил нового руководителя прокуратуры Закарпатской области

Как передает корреспондент УНИАН, его представил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сегодня во время визита в Закарпатскую область.

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Справка УНИАН. Владимир Гаврилюк — уроженец г. Львова, в органах прокуратуры работает 17 лет. Начинал свою трудовую деятельность со стажера в должности помощника прокурора Теребовлянского района Тернопольской области. С 2001 года - работает в органах прокуратуры Львовской области, в частности, на должностях в аппарате прокуратуры области и заместителя прокурора районного уровня. Гаврилюк работал заместителем прокурора города Червонограда. 22 апреля 2014 года назначен на должность прокурора города Ужгорода.

Предыдущий прокурор Закарпатской области Владимир Янко, который занимал эту должность с января 2014 года, 19 июля был представлен как новый прокурор Луганской области.