В ЕЦ зовут БЮТ назад в коалицию, несмотря на все претензии к Тимошенко

Принятие фракциями БЮТ, Партии регионов и КПУ в Верховной Раде законопроектов, которые разрушают действующий конституционный строй в государстве – является заговором ради узурпации власти в Украине.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии “Единый центр”.

В документе отмечается, что “причиной таких действий стали личные властные амбиции Юлии ТИМОШЕНКО, которая реализовала сценарий по уничтожению Демократической коалиции, который выгоден антигосударственным силам как в Украине, так и за ее границами”.

“Единый Центр” неоднократно заявлял, что, “цинично прикрываясь громкими заявлениями о единстве демократических сил, игнорируя мнение избирателей и рядовых членов БЮТ, ТИМОШЕНКО уже на протяжении длительного времени согласовывала свои действия с верхушкой Партии регионов и КПУ”.

Как подчеркивают авторы заявления, свидетельством этого является их общая позиция относительно изменений в Конституцию, лоббирование неукраинских интересов в энергетической сфере, перераспределение стратегических государственных активов в интересах приближенных к БЮТ и Партии регионов бизнес-групп.

“Ради амбиций своего лидера, - говорится в заявлении, - БЮТ постоянно игнорировал выполнение Коалиционного соглашения. Эта политическая сила предавала партнеров по демократическому лагерю, своих избирателей и национальные интересы Украины”.

“Результатом таких действий стала реальная угроза утраты государственного суверенитета и установления коррумпированного властного режима”, - отмечает “Единый центр”.

“Единый Центр” видит только единственный путь для преодоления этой угрозы - БЮТ должен проголосовать за отмену принятых антиконституционных законов и вернуться к выполнению коалиционного соглашения”, - говорится в заявлении.