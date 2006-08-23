Украинские политики отдыхают в Монако (фоторепортаж)

Монако постепенно становится южной столицей украинских олигархов. Гостиница "Меридиен" – эпицентр тусовки постсоветского пространства.

Как когда-то сознался Виктор Медведчук, именно здесь он останавливается уже многие годы. В фойе "Меридиен" стоит гул – от русского языка. На паркинге – "Ламборджини" с российскими номерами.

Эта гостиница – единственная, которая имеет свой частный пляж в Монако. По традиции, заложенной еще десять лет назад, когда эти люди начали ездить на отдых в Турцию, собственный пляж является обязательным условием комфорта.

Именно возле этой гостиницы объектив фотокамеры поймал семейство экс-министра по чрезвычайным ситуациям Давида Жвании.

Оставалось непонятным, как Жвания очутился в Монако на собственном "Бентли". У него в семье водит машину жена, но сложно представить, чтобы она перегоняла ее за три тысячи километров. Оказалось, что это сделал киевский салон, который предоставляет такой сервис – грузит машины на треки и везет их в любую точку Европы .

Здесь же в Монако отдыхают другие министры первого постреволюционного правительства Владимир Шандра и Павел Игнатенко, соратник Тимошенко Евгений Сигал. Неподалеку, на Антибе, видели Александра Третьякова и главу СБУ Игоря Дрижчаного.

В Каннах прямо на бульваре Круазет корреспондент "Украинской правды" столкнулся с губернатором Запорожья Евгением Червоненко. Он попросил себя не фотографировать, сообщив, что проходит здесь лечение.

На авеню Принцессы Грейс припаркован "Майбах" с киевскими номерами. Рядом - старший Суркис с внуком и молодой женой .

Суркис заявил, что машина не его. По информации УП, он не солгал – потому что этой машиной пользуется... Виктор Медведчук.

На исходе этой недели ожидается усиление украинского десанта в Монако – там состоится матч на суперкубок УЕФА, где, кроме Рината Ахметова, собираются быть еще несколько владельцев футбольных клубов Украины.

Украинская правда