Гройсман: выборы на Донбассе возможны только после вывода российских войск

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером сегодня в Брюсселе.

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«Мы затронули вопрос ситуации на востоке Украины... Вопрос безопасности является сегодня одним из самых главных приоритетов, поскольку первый вопрос – это безопасность. Надо вывести оттуда боевиков, вывести с нашей территории, из нашей страны российские войска, забрать оружие, ввести миссию ОБСЕ, обеспечить элемент безопасности, а дальше уже можно говорить о проведении выборов, реинтеграции этой территории», - сказал председатель правительства.

Гройсман также подчеркнул необходимость объединить усилия с Европейским Союзом, чтобы Россия выполнила Минские договоренности.

Как сообщал УНИАН, 19-20 июля Гройсман находится с рабочим визитом в Бельгии, во время которого проведет переговоры с руководством Европейского Союза.