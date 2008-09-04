Среди "мальчиков" Луценко назревает раскол?

Депутатская группа «Народная самооборона» считает нецелесообразными «демарши с уходом из сессионного зала" Верховной Рады.

Об этом заявил корреспонденту УНИАН народный депутат Кирилл КУЛИКОВ, комментируя ситуацию, когда фракция НУ-НС ушла из сессионного зала ВР, а ряд народных депутатов, которые входят в группу «Народная самооборона», остались и принимают участие в работе парламента.

Он отметил, что позиция группы заключается в том, чтобы не делать никаких «демаршей и клоунад с блокированим трибуны и игнорированием заседания парламента».

К.КУЛИКОВ отметил, что народные депутаты избраны для того, чтобы работать в сессионном зале, а не ходить в кулуарах парламента и заявлять, что мы в зал не пойдем».

Как отметил, депутаты должны выражать свою позицию путем голосования и не поддерживать те законопроекты, которые противоречат Конституции Украины, а не протестовать путем ухода из зала.

«Для чего этот демарш фракции НУ-НС? Чтобы выйти на экраны и снова сказать, какие мы хорошие?», - спросил К.КУЛИКОВ.

В то же время народный депутат Тарас СТЕЦЬКИВ, который входит в группу «Народная самооборона», заявил, что считает присутствие «Народной самообороны» в сессионном зале в то время, когда принято решение фракции НУ-НС о неучастии в пленарных заседаниях в течение двух дней, «большой ошибкой».

По его словам, это «непорядочно и не по-партнерски по отношению к фракции, членом которой является группа «Народная самооборона», и это не добавит авторитета ни "Самообороне", ни ее лидеру».

Т.СТЕЦЬКИВ считает, что поведение группы похоже на поведение «анархистов и мальчиков».

Он сказал, что это - позиция «людей, которые скачут с места на место», и это не добавит авторитета «Народной самообороне» ни у фракции НУ-НС, ни у фракции БЮТ.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от НУ-НС Ксения ЛЯПИНА заявила, что фракция НУ-НС 4 и 5 сентября не будет заходить в сессионный зал Верховной Рады и не будет принимать участия в заседаниях.

Она отметила: «Мы ждем те отведенные 10 дней, которые мы дали БЮТ для того, чтобы они определились: вернуться к коалиционному соглашению или нет, потому что это решение в их руках».

Как сказала К.ЛЯПИНА, в то же время во фракции НУ-НС есть часть народных депутатов, которые сегодня зарегистрировались в сессионном зале. По ее словам, речь идет, в частности, о депутатской группе «Народная самооборона», которая «имеет отдельную позицию».

«Позиция "Самообороны", ее лидера (Юрий ЛУЦЕНКО – УНИАН) абсолютно понятна, он предавал уже не одну политическую силу и, думаю, еще не одну политическую силу предаст. У него такая профессиональная работа – предавать политические силы», - сказала К.ЛЯПИНА.