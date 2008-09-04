Лидер фракции БЮТ называет инициативу Терехина "эмоциями"

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО заявляет, что инициатива о повышении проходного барьера является «эмоциями» народного депутата Сергея ТЕРЁХИНА, а не позицией фракции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

По словам И.КИРИЛЕНКО, речь идет о законодательной инициативе народного депутата, «это эмоции».

Как сообщал УНИАН, народный депутат от БЮТ С.ТЕРЁХИН внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О выборах народных депутатов Украины» (о проходном барьере). По его словам, данным законопроектом предусматривается повысить проходной барьер на выборах в ВР до 10%.

С.ТЕРЁХИН отметил, что во фракции БЮТ «на эту тему продолжается позитивная дискуссия».

По словам депутата, это его "личное убеждение" в необходимости повысить проходной барьер и создать двухпартийную систему. Как объяснил С.ТЕРЁХИН, «тогда маленькие фракции не будут перекупаться» и не будут выходить из коалиции.