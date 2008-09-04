В Донецке просят Тимошенко не сближаться с Януковичем

Донецкая областная организация партии «Единый Центр» призывает Блок Юлии ТИМОШЕНКО не разваливать демократическую коалицию и не сближаться с Партией регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции 3 сентября председатель Донецкой организации ЕЦ Андрей АМБРОСЕНОК.

«Я бы всеми возможными методами и мерами просил бы политические силы, заинтересованные в сохранении коалиции, чтобы они нашли выход из создавшейся ситуации, и чтобы Блок Юлии ТИМОШЕНКО одумался и не принимал бы те действия и меры, которые он сейчас принимает – на сближение с Партией регионов», – сказал он.

Также в своем заявлении лидер донецкого «ЕЦ» полностью поддержал действия фракции «Наша Украина – Народная самооборона» о выходе из коалиции и намерения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. «При данной ситуации мы считаем правильной позицию фракции в парламенте НУ-НС о выходе из коалиции. Также мы считаем правильным, что Президент заявил, что если в 30-дневный срок не будет сформирована коалиция, то он назначит парламентские выборы. Мы считаем правильным, что Президент будет вотировать те законопроекты, которые вчера были приняты Верховной Радой», – заявил А. АМБРОСЕНОК.

Он считает, что если будет создана коалиция БЮТ с Партией регионов и КПУ, «ни о какой демократии в нашем государстве речи быть не может». «БЮТ сегодня разваливает демократическую коалицию, чтобы слиться с нашими оппонентами», - отметил А. АМБРОСЕНОК.

По его словам, принятые 2 сентября решения парламента были неправильными, «так как ограничивают президентскую власть», нарушают баланс власти, утверждая, таким образом, диктатуру премьер-министра.

При этом А.АМБРОСЕНОК отметил, что в стране должен быть противовес президентской власти – парламентская власть и правительство, и наоборот. «Не должен центр власти быть сосредоточен в одних руках, для всех это негатив. Мы против этого, потому что это может привести не к демократическому движению нашей страны, а к тоталитарному режиму», - заключил он.