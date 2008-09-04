БЮТ собирается повысить проходной барьер в парламент

На сайте Верховной Рады появилась информация о том, что в ВР зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" (относительно проходного барьера). Автор законопроекта – бютовец Сергей Терехин. Дата регистрации – 3 сентября.

Сейчас текст законодательной новации на сайте ВР отсутствует. Но инициатор внесения изменений в избирательное законодательство в комментарии журналистам признался, что речь идет о повышении проходного барьера в ВР. Вместе с тем Терехин отказался уточнить, каким именно должен быть ценз прохождения в парламент. Отделался одним словом: “большой”. Да еще и пошутил, что “главной идеологией” его законопроекта является “принуждение к миру” по аналогии формулы, которая стала “главной идеологией российской агрессии в Грузии”.

Напомним, что сегодня (с 2006 года) проходной барьер в парламент составляет 3%. Ранее он был установлен на отметке 4%. Представители разных политических сил неоднократно высказывались в пользу изменения проходного барьера: от уменьшения до 1%, и до увеличения до 7%.