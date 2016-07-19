Довыборы в Раду: ЦИК обработал более 90% протоколов

Соответствующие данные обнародованы на сайте ЦИК.

Так, в округе №23 Волынской области лидирует Ирина Констанкевич. Она набрала 57,24% голосов по результатам обработки 96,15% протоколов.

В округе №27 Днепропетровской области победила волонтер, советник главы Минобороны, самовыдвиженец Татьяна Рычкова. После обработки 100% протоколов у нее 44,57% голосов.

В Ивано-Франковской области в округе №85 обработано 96,38% протоколов. Там "УКРОПовец" Виктор Шевченко набирает 21,27% голосов.

В округе №114 Луганской области лидирует Сергей Шахов от "Нашего края": у него 42,14% голосов после обработки 45,86%.

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В Полтавской области в округе №151 обработано 96,75% голосов. Там в лидерах Руслан Богдан от «Батькивщины», у него 21,93% голосов избирателей.

В округе №183 Херсонской области обработано 96,26% протоколов. Там лидирует кандидат от "Батькивщины" Юрий Одарченко, который набрал 25,04% голосов.

В Черниговской области в округе №206 обработано 100% протоколов. Там победил самовыдвиженец Максим Микитась, набрав 31,45% голосов избирателей.

Как сообщалось, 17 июля состоялось голосование на промежуточных выборах народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах: №23 (Волынская область), №27 (Днепропетровская область), №85 (Ивано-Франковская область), №114 (Луганская область), №151 (Полтавская область), №183 (Херсонская область) и №206 (Черниговская область).