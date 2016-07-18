Результаты довыборов в Раду: ЦИК обработал более 50% протоколов (инфографика)

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте ЦИК.

В округе №23 Волынской области лидирует Ирина Констанкевич - она набрала 53,57% голосов после обработки 69,23% протоколов.

В округе №27 Днепропетровской области лидирует волонтер, советник главы Минобороны, самовыдвиженец Татьяна Рычкова. У нее после обработки 95,34% протоколов 44,83% голосов.

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В Ивано-Франковской области в округе №85 обработано 53,61% протоколов. Там "УКРОПовец" Виктор Шевченко набирает 21,77% голосов.

В округе №114 Луганской области лидирует Сергей Шахов от "Нашего края": у него 40,49% голосов после обработки 8,27%.

В Полтавской области в округе № 151 обработали 36,57 протоколов. Там теперь в лидерах Руслан Богдан от «Батькивщины», у него 20,76% голосов избирателей.

В округе №183 Херсонской области обработано 55,14% протоколов. Там лидирует кандидат от "Батькивщины" Юрий Одарченко, который набрал 25,99% голосов.

В Черниговской области в округе № 206 обработано 44,82% протоколов. Там самовыдвиженец Максим Микитась набирает 34,56% голосов избирателей.

Напомним, 17 июля состоялось голосование на промежуточных выборах народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах: № 23 (Волынская область), № 27 (Днепропетровская область), № 85 (Ивано-Франковская область), № 114 (Луганская область), № 151 (Полтавская область), № 183 (Херсонская область) и № 206 (Черниговская область).