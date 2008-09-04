ВО "Свобода" - за роспуск нынешнего парламента

Всеукраинское объединение “Свобода” выступает за роспуск нынешнего состава Верховной Рады.

Об этом говорится в заявлении партии, переданном агентству УНИАН.

Согласно заявлению, события 2 сентября в Верховной Раде продемонстрировали, что так называемой демократической коалиции не существует и в действительности никогда не существовало, а Блок Юлии Тимошенко и группа «Народная самооборона» нашли общий язык с откровенными антиукраинскими силами – Партией регионов и коммунистами.

ВО Свобода” считает, что “нагло пренебрегли волеизъявлением украинцев, которые в 2007 году голосовали за «коалицию демократических сил» НУ-НС и БЮТ, за обещания противостоять бандитам, сформировать власть и работать на благо Украины”.

В заявлении говорится, что “политические силы, которые во время российской агрессии в отношении Грузии или встали на сторону России, как Партия регионов и коммунисты, или отмолчались, как Блок Юлии Тимошенко, сегодня принимают законы, которыми делают Украину беспомощной перед угрозой агрессии Кремля. Общее голосование БЮТ, ПР и коммунистов за упрощенную процедуру импичмента Президента, лишение Президента полномочий в сфере внешней политики и обороны, подчинение СБУ Кабмину, превращение должности Президента в сугубо номинальную является ударом по национальной безопасности и обороне нашего государства. Ослабление власти происходит в то время, когда официальный Кремль начал политику повторной оккупации государств, которые 17 лет назад обрели независимость от Москвы”.

Как напоминает Всеукраинское объединение «Свобода», оно постоянно подчеркивало, что без проведения люстрации, без очистки власти от компартийно-комсомольской номенклатуры, агентуры КГБ и кучмистов, Украина всегда будет балансировать на грани потери государственности.

“Учитывая искажение волеизъявления украинских избирателей, требуем немедленного роспуска Верховной Рады Украины и объявления внеочередных выборов в украинский парламент”, – говорится в заявлении.