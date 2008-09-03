Кириленко: прокремлевская коалиция БЮТ, ПР и КПУ состоялась

"Наша Украина" попробует сохранить старый формат коалиции, но убеждена, что БЮТ создаст новую. Об этом заявил лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО сегодня вечером в эфире “5 канала”.

"Мы попробуем убедить БЮТ сохранить старый формат демократической коалиции. Старой по количеству депутатов, но не по качеству. Потому что демократическая коалиция нуждается в реформах, если уже такое случилось", - заявил он.

Однако В.КИРИЛЕНКО "убежден, что будет создана коалиция БЮТ, Партии регионов и КПУ. Если не формально, то какая-то техническая, прагматичная или с каким-то другим названием".

В.КИРИЛЕНКО уверен, что "прокремлевская коалиция БЮТ, ПР и КПУ состоялась уже и семимильными шагами приближается к своей легитимизации".

По его мнению, все действия, осуществленные 2 сентября в парламенте, направлены на импичмент Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и на реализацию новейшей политики Кремля, "а между собой конкурировать за большую лояльность Москвы".

"Все это большинство, которое образовалось, это абсолютно антиукраинские вещи", - заявил В.КИРИЛЕНКО.

Он также сообщил, что сейчас за выход из коалиции фракция имеет уже свыше 40 голосов и призывал членов НУ-НС, которые не голосовали, не распространять ложные слухи.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что если коалиции не будет – будут выборы, а если она будет создана – НУ-НС перейдет в оппозицию, сообщает "Украинская правда".