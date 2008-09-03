События в Верховной Раде вселили оптимизм в Добкина

Мер Харькова Михаил ДОБКИН приветствует возможное создание коалиции БЮТ и Партии регионов и считает, что это объединит страну, и будет способствовать государственному строительству.

Об этом говорится в заявлении М.ДОБКИНА по поводу событий в Верховной Раде Украины, размещенном на сайте Харьковского горсовета.

«Если предположить, что в Верховной Раде будет создана коалиция БЮТ и Партии регионов, то это, по большому счету, означало бы объединение Украины», – считает М.ДОБКИН.

«Если такое объединение состоится гипотетически, то мы спокойно начнем отстраивать страну», - заявил мер Харькова.

М.ДОБКИН сказал: «Экономику стран мира сегодня настиг экономический кризис. Украину раздирают еще и внутренние противоречия. Что полезнее для страны: постоянные взаимные обвинения несуществующей коалиции или плодотворная работа большинства?».

Также М.ДОБКИН отметил, что вчерашний день работы Верховной Рады вселяет оптимизм, и есть надежда на то, что будут приняты изменения в госбюджет по итогам девяти месяцев, и местным бюджетам профинансируют все те программы, что обещали в начале года.