Ющенко передал Тимошенко, что с ним легко договориться

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО может легко возобновить понимание между ними, если будет руководствоваться национальными приоритетами. Об этом он заявил в прямом эфире телеканала CNN.

«С президентом ЮЩЕНКО легко найти понимание, но его необходимо искать в контексте национальных приоритетов», - сказал Президент. Он подчеркнул, что в случае, если национальные приоритеты будут точкой компромисса, то у него нет сомнения, что понимание между ним и ТИМОШЕНКО будет найдено.

Он также в очередной раз подчеркнул, что сегодня образовался «неестественный» недолговечный союз между Партией регионов и БЮТ. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что с правовой точки зрения, если на протяжении 30 дней в парламенте не будет возобновлена демократическая коалиция, или не будет сформирована новая, то парламент будет распущен. «Момент истины сегодня в Украине такой: или вновь созданный союз, о котором я говорил (ПР-БЮТ), поведет нас обратно в болото, к старому порядку, или те силы, которые всегда стояли на принципах украинской независимости и демократии будут дальше интегрировать Украину в европейские и мировые образования», - сказал Президент, отметив, что это является сутью того, что сегодня происходит в Украине.