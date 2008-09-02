ВР внесла изменения в закон об СБУ

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Службе безопасности Украины» (относительно назначения и увольнения руководства СБУ и совершенствования отдельных положений).

Как передает корреспондент УНИАН, за закон проголосовало 362 из 366 народных депутатов, зарегистрированных в зале. “За” в полном составе голосовали фракции Партии регионов, БЮТ, КПУ и 11 народных депутатов из фракции “Наша Украина – Народная самооборона”. Не голосовала в полном составе фракция Блока Литвина, которая покинула сессионный зал.

Как отметил народный депутат Украины Андрей ПОРТНОВ (фракция БЮТ) неназначение председателя СБУ на протяжении длительного времени «свидетельствует о заинтересованности представителей отдельных политических сил в сознательном затягивании процесса формирования руководства парламента».

Председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО отметил, что более двух лет Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО «незаконно находится» в статусе исполняющего обязанности председателя СБУ. По словам А.ГРИЦЕНКО, в такой ситуации он не будет «идти против ветра».

Депутат отметил, что «очевидно, НАЛИВАЙЧЕНКО работать тяжело».

Он отметил, что ни разу во время встречи с коалицией Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не затрагивал вопрос о поддержке кандидатуры В.НАЛИВАЙЧЕНКО на должность председателя СБУ.

«Очевидно, «подвешенный» председатель СБУ кому-то выгоден, но это не выгодно государству», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, данным законом предусмотрено, что председатель СБУ или исполняющий обязанности по согласованию Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны будет назначать заместителей председателя СБУ и руководителей областных управлений СБУ.