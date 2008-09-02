Рада назвала двух заместителей Яценюка

«За» проголосовали 340 нардепов

Верховная Рада назвала заместителей спикера парламента Арсения Яценюка. Первым замом стал регионал Александр Лавринович, заместителем - бютовец Николай Томенко. «За» проголосовали 340 нардепов. «За» проголосовали 340 нардепов. Напомним, что соответствующий прокет постановления был зарегистрирован совместно ПР и БЮТ за подписями лидеров фракций Партии регионов - Виктора Януковича и БЮТ - Ивана Кириленко.

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