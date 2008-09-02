У Ющенко сокрушаются, что Тимошенко их опять игнорирует

Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявляет, что Кабинет министров Украины не выполнил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 июля «О неотложных мерах по обеспечению работы нефтепровода «Одесса-Броды» по проектному направлению», которое должно было быть выполнено до 1 сентября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Согласно информации Б.СОКОЛОВСКОГО, Межведомственной рабочей группой, созданной указом Президента Украины от 22 мая 2008 года №474, во исполнение упомянутого решения СНБО дополнительно проработаны вопросы переведения нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсный режим в 2008 году.

Во избежание необоснованных возражений и оскорбительных обвинений со стороны руководства правительства, по инициативе западноукраинских нефтеперерабатывающих заводов «Галичина» и «Нефтехимик Прикарпатья» предлагается привлечь к реализации проекта украинскую компанию «Укрнафта», большинство акций которой принадлежат государству, поскольку находятся в управлении украинского правительства, - вместо безосновательно невоспринятой правительством компании-нерезидента.

«22 августа 2008 года эти предложения официально были направлены Министерству топлива и энергетики Украины для дальнейшей проработки и подготовки соответствующих договоров. Речь идет об организации поставок нефти в общем объеме 8,25 млн. тонн нефти в год - на упомянутые западноукраинские и иностранные нефтеперерабатывающие заводы с использованием нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсном режиме с сохранением его сегодняшнего уровня рентабельности. При этом свободными остаются транзитные мощности нефтепровода в объеме еще более 6 млн. тонн в год», - разъяснил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он подчеркнул, что Министерство топлива и энергетики и Кабинет министров не разработали никаких других вариантов, проигнорировали упомянутое предложение украинских предприятий и продолжают лоббировать внедренную в 2004 году коррупционную схему реверсного использования нефтепровода «Одесса-Броды», чем наносят ущерб международному авторитету и экономике нашего государства, а также стимулируют развитие нефтеперерабатывающей отрасли других государств за счет сокращения рабочих мест в Западной Украине.

«До 1 сентября 2008 года премьер-министр Украины должна была лично доложить о выполнении решения Совета национальной безопасности и обороны Украины. Следовало бы корректно проинформировать главу государства хотя бы о причинах невыполнения решения или же предложить свой, равноценный или лучший вариант реализации проекта. К сожалению, этого не произошло», - заметил Уполномоченный Президента.

Вместе с тем, как сообщил Б.СОКОЛОВСКИЙ, при очевидном отсутствии законных оснований для невыполнения упомянутого решения СНБО по этому важному вопросу национальной безопасности, отдельные кабминовские советники - народные депутаты от БЮТ по совместительству через прессу снова обманывают украинское общество и возводят поклеп на Секретариат Президента Украины.

«Манипулируя понятиями и цифрами, эти господа пытаются скрыть от украинского народа тот факт, что сегодня по воле Кабинета министров Украины нефтепровод «Одесса-Броды» удерживается под монопольным контролем другого государства, а Президент Украины добивается того, чтобы правительство прекратило эту коррупционную сделку и обеспечило условия для работы нефтепровода в соответствии с украинскими национальными интересами. Более того, они распространяют неправдивую информацию о якобы отсутствии на Черноморском рынке нефти для обеспечения функционирования нефтепровода «Одесса-Броды». При этом лукаво умалчивают о договоренностях, достигнутых с поставщиками нефти, и всяческими способами препятствуют заключению контрактов, побуждая таким образом поставщиков отказаться от сотрудничества с Украиной. С маниакальной последовательностью утверждают о закреплении для отдельных «групп» каких-то чрезвычайных прав в отношении нефтепровода в договорах, которых не существует в природе, а также в отношении технологической нефти, которая является государственной собственностью и полностью контролируется правительством. При этом сами же признаются, что их выводы основываются на домыслах или на так называемых «непроверенных информациях», - разъяснил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он указал, что авторы таких заявлений «бессовестно обманывают, утверждая, будто Кабинет министров Украины не знал о подготовке проектов договоров в рамках перевода нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсный режим. Это при том, что в Рабочую группу входят компетентные представители правительства, потенциальные стороны договоров с самого начала систематически информировали правительственные структуры о ходе подготовки документов».

Уполномоченный Президента подчеркнул, что в данных обстоятельствах, к сожалению, приходится констатировать, что руководство украинского правительства своими действиями или бездеятельностью блокирует проект создания Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора на основе нефтепровода «Одесса-Броды», что противоречит национальным интересам Украины.

Напомним, что еще в начале января руководство ОАО "НПК "Галичина" и ОАО "Нефтехимик Прикарпатья" обратилось с официальным письмом к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и председателю Правления НАК "Нафтогаз Украины" Олегу ДУБИНЕ с просьбой принять решение об "аверсном" функционировании нефтепровода "Одесса-Броды". В частности, руководители НПЗ отмечали, что получили коммерческие предложения о поставках легкой каспийской нефти для переработки на заводах общим объемом не менее 5 млн. тонн в год. При этом отмечалось, что предприятия имеют технические возможности для приема и переработки этого объема нефти.

22 мая Президент В.ЮЩЕНКО своим указом создал Межведомственную рабочую группу и поручил ей разработать и подать в недельный срок план мероприятий по переводу с 2008 года нефтепровода «Одесса-Броды» в режим работы по проектному направлению (из Одессы в Броды) с сохранением при этом уровня доходов от его использования.

По мнению премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО, вариант аверсного использования «Одесса-Броды», который обсуждается сейчас Секретариатом Президента, является коррупционной схемой наподобие «РосУкрЭнерго».

После этого заявления руководство ОАО "НПК "Галичина" и ОАО "Нефтехимик Прикарпатья" обвинили Кабинет министров Украины в бездействии по принятию решения об "аверсном" функционировании "Одесса-Броды".

Справка УНИАН. Нефтетранспортный проект «Одесса-Броды» задумывался с целью диверсификации поставок нефти на украинские НПЗ и развития транзитных возможностей страны. Строительство нефтепровода "Одесса-Броды" завершили в мае 2002 года. Магистраль имеет длину 674 км, диаметр трубы – 1020 мм. Мощность первой очереди нефтепровода и терминала составляет 9-14 млн. тонн в год.

Нефтепровод "Одесса-Броды" планировалось использовать для прокачки каспийской нефти в Европу. Украина в течение двух лет с момента постройки безуспешно пыталась договориться о транспортировке каспийской нефти по нему в прямом направлении. Не получив конкретных предложений со стороны компаний, правительство Украины в конце июня 2004 года разрешило использовать трубопровод для транспортировки российской нефти в реверсном направлении.

Таким образом, с момента постройки нефтепровод используется в реверсном направлении, что предусматривает транспортировку российской нефти из Брод в Одессу и далее - танкерами через черноморские проливы.

При этом в начале 2007 года Кабинет министров поручил Министерству топлива и энергетики, Министерству экономики вместе с НАК «Нафтогаз Украины» и компанией «Укртранснафта» до 2008 года подготовить к подписанию межправительственный украинско-польский договор по достройке нефтепровода «Одесса-Броды» до польского города Плоцка. Реализация этого проекта должна сделать использование нефтепровода в прямом режиме более привлекательным. Впоследствии нефтепровод планируется продлить до Гданьска.

В 2007 году по трубопроводу "Одесса-Броды" в реверсном режиме прокачано 9,056 млн. тонн нефти, в 2006 г. - 3,418 млн. тонн, в 2005 г. - 5,754 млн. тонн, в 2004 г. - 1,048 млн. тонн.

Всего за время работы реверсного маршрута, по состоянию на 31 декабря 2007 года, прокачано 19,276 млн. тонн сырья, а Украина получила в виде платежей за транзит и портовых сборов 205,4 млн. долларов.