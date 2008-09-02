Луценко думает, что эффективность Тимошенко зависит от дружбы с РФ
Прогноз главы МВД на осень
Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что осенью эффективность работы правительства по уменьшению инфляции будет зависеть от «дружеских отношений с Российской Федерацией».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Одессе.
«Запущенные ТИМОШЕНКО антиинфляционные процессы сегодня эффективно управляемы», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.
Будут ли такими же эффективными действия Кабмина в этом направлении осенью, по мнению главы МВС, во многом зависит от того, «сможем ли мы иметь дружеские отношения с Российской Федерацией, особенно в плане энергоносителей».
В контексте сказанного Ю.ЛУЦЕНКО выразил убеждение, что на сегодняшний день некоторым политикам следует избавиться от «политической ультрапатриотической риторики», которая может ухудшить отношений с Россией.