Рада сегодня должна закрыть сессию и уйти на каникулы (онлайн-трансляция)
09:57, 15 июля 2016Политика
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Верховная Рада Украины 15 июля должна закрыть 4 сессию 8 созыва, после чего уйти на каникулы примерно на месяц.
Верховная Рада сегодня должна закрыть сессию / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня после Часа вопросов к правительству предусматривается рассмотреть 3 законопроекта, касающиеся международных соглашений и имплементации европейских норм по экологии, флоре и фауне.
После этого предполагается закрыть сессию.
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Как сообщал УНИАН, ранее народные депутаты не поддержали проект постановления "О внесении изменений в календарный план проведения IV сессии Верховной Рады VIII созыва", таким образом отказавшись поработать дольше.
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