Рада сегодня должна закрыть сессию и уйти на каникулы (онлайн-трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня после Часа вопросов к правительству предусматривается рассмотреть 3 законопроекта, касающиеся международных соглашений и имплементации европейских норм по экологии, флоре и фауне.

После этого предполагается закрыть сессию.

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Как сообщал УНИАН, ранее народные депутаты не поддержали проект постановления "О внесении изменений в календарный план проведения IV сессии Верховной Рады VIII созыва", таким образом отказавшись поработать дольше.