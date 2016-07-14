МИД Украины прокомментировало доклад ООН о преступлениях на Донбассе

Об этом говорится в комментарии МИД Украины относительно доклада Управления верховного комиссара ООН по правам человека относительно ответственности за убийства в Украине (январь 2014 г. – май 2016 г.).

"МИД Украины высоко ценит инициативу УВКПЧ и Миссии ООН по правам человека в Украине с подготовки такой первой тематического доклада и готова тесно сотрудничать с целью реализации высказанных рекомендаций. Надеемся на продолжение начатой УВКПЧ практики тематических докладов. Считаем, что одной из следующих должен стать обзор ситуации в сфере соблюдения прав человека в незаконно оккупированной АР Крым и г. Севастополь, где идут системные нарушения прав человека оккупационными властями РФ», - подчеркнули в МИД.

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Кроме того, в МИД отметили, что данный доклад в очередной раз указывает, что большинство погибших в Украине стали жертвами вооруженного противостояния, которое постоянно подпитывается за счет притока иностранных боевиков и оружия из Российской Федерации, в том числе из числа бывших и действующих военнослужащих.

"К сожалению, большинство жертв среди гражданского населения было зафиксировано через артиллерийские обстрелы жилых районов со стороны незаконных вооруженных формирований. Украинским вооруженным силам запрещено вести огонь по позициям боевиков, которые расположены в районах, где проживают мирные жители. Подчеркиваем исключительную важность осуществления обстоятельного анализа и изучения масштабов жертв в результате незаконной оккупации Автономной Республики Крым и российской вооруженной агрессии в Донбассе", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

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Также в МИД в очередной раз призвали международное сообщество усилить давление на РФ и подконтрольных ей боевиков для прекращения практик произвольного лишения жизни и любых других нарушений прав человека.

Как сообщалось, 14 июля был обнародован доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в которой говорится, что атмосфера "повсеместной безнаказанности" в восточной части Украины привела к тому, что очень мало людей были привлечены к ответственности за убийства.

В документе допускается, что обстрелы со стороны пророссийских боевиков, так и подконтрольных Киеву военных подразделений, вероятно, является военными преступлениями. По подсчетам авторов доклада, на Донбассе из-за невыборочных обстрелов погибли до 2 тыс. гражданских лиц.

Значительное количество людей, согласно отчету, были казнены без надлежащего судебного разбирательства или умерли во время содержания под стражей. Подавляющее большинство таких убийств были совершены в 2014 и в начале 2015 года, говорится в отчете ООН.

В то же время в докладе признаются усилия украинского правительства относительно расследования некоторых дел.