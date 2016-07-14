В ООН заявили о "вопиющей безнаказанности" убийств на Донбассе - доклад

До 90% смертей гражданских лиц, имевших место в ходе конфликта, стали результатом неизбирательных обстрелов населенных районов. Некоторые из них могут квалифицироваться как военные преступления и/или преступления против человечности. Об этом говорится в докладе, охватывающем период с января 2014 года по май 2016 года, подготовленном Миссией ООН по мониторингу соблюдения прав человека в Украине.

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В целом, "безнаказанность за убийства остается вопиющей, поощряя их совершение и подрывая перспективы восстановления справедливости", говорится в докладе.

В 20-страничном докладе и 31-страничном приложении к нему, в котором описываются более 60 случаев, основное внимание уделяется случаям предполагаемых убийств гражданского населения или лиц, иным образом защищенных по международному гуманитарному праву в зоне конфликта, в то время, когда боевые действия не происходили в непосредственной близости мест происшествий.

"Значительное количество лиц, включая гражданских, были подвергнуты казням без надлежащего судебного разбирательства или умерли в местах содержания под стражей. Большинство таких убийств имели место в 2015 году и начале 2016 года2, - говорится в документе.

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Согласно докладу, вооруженные группы подвергали казням преимущественно активных сторонников "единству" Украины или оказывали поддержку украинским силам, или людей, которые, как они полагали, имеют такие взгляды или оказывают такую поддержку, тогда как украинские силы – лиц, предположительно причастных к вооруженным группам или оказанию им поддержки, или с "сепаратистскими" или "пророссийскими" взглядами.

В докладе отмечается, что отсутствие дисциплины было распространенным среди собранных на скорую руку вооруженных групп, а также среди мобилизованных в спешном порядке украинских военнослужащих и добровольцев.

Кроме этого, существенное количество лиц, которые отбывали тюремное заключение или были известны как члены преступного сообщества, вступили как в вооруженные группы, так и в отдельные украинские добровольческие батальоны. Эти факторы привели к необузданному праву сильного, по которому вооруженные люди с готовностью прибегают к насилию по отношению к гражданским лицам, особенно к тем, кто "ослушался" их приказов.

Правительство расследовало и привлекло к ответственности нескольких виновников из рядов своих вооруженных сил и сил безопасности, говорится в докладе. В некоторых случаях, однако, расследоваине является медленным или "затягивание расследования является намеренным, что дает возможность предполагаемым нарушителям уйти от правосудия".

"Десятки лиц умерли в местах содержания под cтражей на территориях, контролируемых вооруженными группами. Также получены сообщения о смертях в местах содержания под стражей Правительства, с большинством смертей ставших результатом пыток и жестокого обращения, а также недостаточным доступом к медицинской помощи", - указано в документе.

В докладе также задокументированы убийства среди вооруженных групп и правительственных сил. К ним относятся, по меньшей мере, 121 случай умышленных убийств украинских военнослужащих, некоторые из которых разоблачали преступления, совершенные украинскими силами в зоне конфликта. Вооруженные группы проводили казни и убийства своих членов в качестве наказания за дисциплинарные проступки, совершенные ими.

Недостаточная ответственность остается распространенной в Украине, несмотря на усилия Правительства по привлечению к ответственности представителей своих сил, а также расследований Главной военной прокуратурой случаев убийств, пыток и жестокого обращения со стороны членов вооруженных групп «Донецкой Народной Республики» и «Луганской Народной Республики».