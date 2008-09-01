НУ-НС предлагает БЮТ собраться перед заседанием ВР

Политсовет Блока “Наша Украина – Народная Самооборона” предлагает созвать Совет коалиции для определения общей позиции Коалиции демократических сил в вопросе оценки событий, связанных с российско-грузинским конфликтом в августе этого года.

Об этом идет речь в письме, направленном председателю фракции БЮТ Ивану КИРИЛЕНКО, сообщает пресс-служба НУ-НС.

Заседание предлагается созвать 2 сентября перед началом рассмотрения на заседании Верховной Рады Украины вопроса относительно российско-грузинского конфликта, сообщает “Украинская правда”.

В соответствии с решением политсовета Блока НУ-НС, предлагается поддержать проект постановления Верховной Рады относительно российско-грузинского конфликта №3076, внесенный председателем фракции НУ-НС Вячеславом КИРИЛЕНКО.