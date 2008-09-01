В Секретариате Ющенко не намерены извиняться перед Тимошенко

Заместитель главы Секретариата Президента Андрей КИСЛИНСКИЙ называет “смешным” требование лидера фракции БЮТ Ивана КИРИЛЕНКО об извинении перед премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО за обвинение в государственной измене.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой Президента Украины комментарии А.КИСЛИНСКОГО.

“Заявление, обнародованное 18 августа, основывалось на детально проверенных фактах, которые удостоверяли вполне реальный мотив руководства украинского правительства действовать вопреки национальным интересам страны. Потому смешно слышать требование об извинении в ситуации, когда Ю.ТИМОШЕНКО не дала каких-либо минимально адекватных объяснений или опровержений по хотя бы одному пункту серьезных обвинений. Если, конечно, не считать объяснением эмоциональные реакции окружения ТИМОШЕНКО наподобие «сам такой» и голословные утверждения об абсурдности этих обвинений”, - сказал А.КИСЛИНСКИЙ.

“От самой Юлии Владимировны мы лишь услышали шутки в стиле о «рыбках-сардинках», которые, кстати, в теплых водах Сардинии, согласно научной литературе, не водятся”, – добавил заместитель главы Секретариата Президента. По его мнению, это свидетельствует “о довольно низком интеллектуальном уровне автора текстов ТИМОШЕНКО, но этого явно не достаточно, чтобы требовать извинений за обнародованные факты государственной измены”.

По словам А.КИСЛИНСКОГО, если Ю.ТИМОШЕНКО утверждает, что не была на Сардинии и не встречалась с российскими олигархами и бывшими членами СДПУ(о), то почему до сих пор она не предоставила информации о том, где находилась в это время.

“Если премьер утверждает, что проходила курс лечения, то почему место лечения до сих пор под секретом? Как для журналистов, так и для коалиции. Считаю, что для того, чтобы снять все подозрения относительно причастности ТИМОШЕНКО к государственной измене, она должна информировать по каждому пункту обвинений не только свое ближайшее и доверенное окружение, но и общественность и, прежде всего, - демократическую коалицию, благодаря которой она стала премьером”, - отметил он, добавив, что “тактика отмалчивания, избранная правительством, в этой ситуации ошибочна, поскольку государственная измена не относится к тем правонарушениям, о которых общество может забыть”.