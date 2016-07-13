Столтенберг о заседании Совета НАТО-Россия: союзники и РФ имеют глубокие разногласия по Украине
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявляет, что Украина была первым вопросом повестки дня заседания Совета НАТО-Россия, которое состоялось сегодня в Брюсселе на уровне послов.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Столтенберг сообщил на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО после заседания.
"Украина была первым вопросом нашей повестки дня. Это важно, потому что действия России в Украине подрывают евро-атлантическую безопасность. Союзники и Россия имеют глубокие и устойчивые разногласия по поводу кризиса. Но это была возможность уточнить наши позиции и обменяться мнениями относительно кризиса в Украине", - заявил он.
По словам генсека, союзники выразили позицию, которая была указана на саммите в Варшаве.
"Союзники по НАТО не признают и никогда не признают незаконную аннексию Крыма Россией. Мы все должны работать над решением конфликта на востоке Украины дипломатическим и мирным путем. Это позволит сделать вклад в улучшение отношений между НАТО и Россией", - отметил он.
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По словам Столтенберга, также представители России и НАТО обсудили военную деятельность, прозрачность и снижение рисков.
"Прозрачность и уменьшение рисков особенно важны, чтобы предотвратить несчастные случаи. В духе прозрачности НАТО проинформировало Россию о важных решениях, которые были приняты в Варшаве. Россия проинформировала о своих шагах", - сообщил Столтенберг.
По его словам, представители РФ выразили свои предложения относительно безопасности воздушного пространства над Балтийским морем.
"Союзники изучат эти предложения и приветствуют сигналы России относительно уменьшения рисков. Это то, за что союзники высказывались все время. Я ожидаю дальнейшего обсуждения этого вопроса с Россией", - подчеркнул генсек.
Кроме того, по его словам, стороны обсудили вопросы Афганистана.
Столтенберг сообщил, что следующее заседание Совета НАТО-Россия состоится, но дата и формат еще не определены.