Испания наложила арест на имущество судьи из Северодонецка, которая обвиняется во взяточничестве

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

«Наложение ареста на имущество стало возможным в результате эффективного взаимодействия Национального антикоррупционного бюро Украины с иностранными компетентными органами в рамках международной правовой помощи», - говорится в сообщении.

Также, как отметили в НАБУ, кроме имущества в Испании, в ходе досудебного расследования наложен арест на 3 автомобиля судьи, квартиры в Луганске и Северодонецке; во время следственных действий изъяты денежные средства в сумме 2 тыс. евро и 60 100 долларов США, ювелирные изделия.

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«Решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины служителя Фемиды отстранили от должности», - говорится в сообщении.

По данным НАБУ, досудебное расследование завершено, материалы направлены в суд.

Как напомнили в Антикоррупционном бюро, уголовное производство, что квалифицируется по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), было начато сотрудниками военной прокуратуры сил АТО. С 16 декабря 2015 года, после установления подследственности за НАБУ, досудебное расследование осуществлялось детективами Бюро.

Как сообщалось, правоохранители подозревают судью Северодонецкого городского суда Елену Горбатенко в получении взятки в сумме 1500 долл. Эти средства были получены за вынесение мягкого приговора двум подсудимым, обвиняемым в наркобизнесе. В ходе следствия выяснилось, что судья имеет банковский счет и квартиру в Испании.