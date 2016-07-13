В НАБУ говорят, что вызвали Кулика для ознакомления с материалами допроса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифир.

«Кулик был вызван не на допрос. Он был вызван для ознакомления с материалами допроса. Как вы помните, в день, когда Кулику суд должен был избрать меру пресечения, происходил его допрос, и он попросил ознакомиться с материалами допроса. Поскольку этот допрос имел видеофиксацию, а это полуторачасовое видео, то с этими материалами ознакомление было прервано из-за судебного заседания по избранию Кулику меры пресечения. Следовательно, сегодня его вызвали для того, чтобы продолжить ознакомление с протоколом допроса, который проходил раньше», - сказала Олифир.

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Она также отметила, что сегодня в НАБУ его больше ни о чем спрашивать не будут.

Как сообщал УНИАН, 29 июня детективы НАБУ провели обыск по месту жительства Кулика. В тот же день детективы вручили Кулику письменное уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368-2 УК Украины (незаконное обогащение).

1 июля Соломенский районный суд Киева арестовал на время досудебного расследования два автомобиля, три квартиры, земельный участок, два паркоместа, одно нежилое помещение и ряд банковских счетов, которыми располагает Кулик.

4 июля Соломенский райсуд по ходатайству НАБУ отстранил Кулика от выполнения служебных обязанностей на 2 месяца.

В тот же день суд избрал Кулику меру пресечения в виде личного обязательства.

В то же время сегодня, 13 июля, Апелляционный суд Киева восстановил Кулика в должности прокурора сил АТО.

Также сегодня Кулика вызвали в НАБУ. По словам прокурора, он не знает, с какой целью его вызвали.