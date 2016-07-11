В АП рассказали о подарке для премьера Канады (фото)
16:25, 11 июля 2016Политика
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В Администрации президента подготовили подарок для премьера Канады Джастина Трюдо, который приехал в Киев с визитом.
У Порошенко подготовили подарок для Трюдо в стиле украинского авангарда / facebook.com/boris.lozhkin.7
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава АП Борис Ложкин.
Этот подарок - флаг Канады, выполненный в концепции украинского авангарда.
facebook.com/boris.lozhkin.7
"В нем соединены стиль Малевича и авторская техника объемных фигур. Спереди это как бы традиционный канадский флаг, но при взгляде сбоку начинает проступать объем геометрических фигур, грани которых – желто-голубые", - написал Ложкин.
Как сообщал УНИАН, 11 июля в Киеве началась встреча президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
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