В АП рассказали о подарке для премьера Канады (фото)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава АП Борис Ложкин.

Этот подарок - флаг Канады, выполненный в концепции украинского авангарда.

"В нем соединены стиль Малевича и авторская техника объемных фигур. Спереди это как бы традиционный канадский флаг, но при взгляде сбоку начинает проступать объем геометрических фигур, грани которых – желто-голубые", - написал Ложкин.

Как сообщал УНИАН, 11 июля в Киеве началась встреча президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.