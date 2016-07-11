В Киеве началась встреча президента Украины и премьер-министра Канады (фоторепортаж)
В Киеве началась встреча президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Порошенко на крыльце перед домом Администрации президента встретил канадского премьера, который находится в Украине с официальным визитом.
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На площади перед зданием президентской Администрации установлены государственные флаги Украины и Канады. Прозвучали гимны двух государств.
Во время торжественной церемонии встречи присутствовали члены украинской и канадской официальных делегаций, представители украинских, канадских и иностранных средств массовой информации, отмечается в сообщении.
Президент Украины и премьер-министр Канады осмотрели строй воинов Почетного караула, приветствовали Государственный флаг Украины поклоном головы и представили делегации своих стран.
По завершении официальной церемонии встречи Трюдо начались украинско-канадские переговоры под председательством главы Украинского государства и премьер-министра Канады, проинформировали в пресс-службе, добавив, что сегодня будет подписано Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой.