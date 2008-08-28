У Литвина придумали, как "уничтожить" двойное гражданство

Депутаты фракции Блока Литвина в Верховной Раде Украины предлагают усилить требования для получения украинского гражданства и поручить Службе безопасности Украины проверить гражданство должностных лиц государства и органов местного самоуправления.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата ВР от Блока Литвина Олега ЗАРУБИНСКОГО, с этой целью народные депутаты О.ЗАРУБИНСКИЙ и Николай РУДЧЕНКО внесли в ВР законопроект “О внесении изменений в Закон Украины “О гражданстве Украины” (относительно устранения коллизий, позволяющих двойное гражданство).

В своей законодательной инициативе авторы исходят из необходимости реализовать требование Конституции Украины относительно единого гражданства и того, что двойное гражданство, во-первых, тормозит процесс формирования общих ценностей и единства украинского народа, а во-вторых, позволяет избегать уголовной ответственности за преступления перед обществом.