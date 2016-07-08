Суд подтвердил факты фальсификации со стороны избирательной комиссии 114 округа
Луганский окружной административный суд признал решение ОИК в 114 округе, возглавляемой представителем Оппозиционного блока, неправомерными и отменил постановление, которым были прекращены полномочия членов участковых избирательных комиссий от демократических сил.
Во время заседания суд установил, что несколько дней назад ОИК досрочно прекратила полномочия около 300 членов УИК, поскольку они были параллельно уже зарегистрированы официальными наблюдателями кандидата в народные депутаты Николая Тасюка. В результате, большинство партий и кандидатов остались без своих членов участковых комиссий.
Суд признал, что члены участковых избирательных комиссий не давали своего согласия на то, чтобы быть наблюдателями от Тасюка и не подписывали соответствующих документов. Поэтому действия ОИК по прекращению их регистрации были противоправными. Суд вернул членам УИК полномочия и отменил постановление о регистрации их наблюдателями Тасюка.
Согласно информации ЦИК, избирательную комиссию в 114-м округе возглавляет Евгений Байрамов, выдвинутый Оппозиционным блоком.
Напомним, вчера депутаты Северодонецкого городского совета Луганской области обратились к президенту, председателю Службы безопасности Украины, генеральному прокурору и министру внутренних дел с требованием обеспечить демократичность, честность и прозрачность избирательного процесса в 114 избирательном округе.
В своем заявлении они сообщили, что по квоте Оппозиционного блока и при поддержке антиукраинских политических сил на должность председателя Окружной избирательной комиссии №114 был назначен Евгений Байрамов, причастный к сепаратистским движениям Луганщины, активный участник и организатор так называемого референдума ЛНР.
«С первых дней выборов Оппозиционный блок, через управляемого голову ОИК Байрамова, начал реализацию преступной стратегии по срыву выборов в 114 избирательном округе. Именно при поддержке оппозиционного блока технические кандидаты получили данные из представлений на членов УИК от других политических сил и, подделав подписи, подали их в качестве официальных наблюдателей. В результате была отменена регистрация более 300 членов УИК от демократических политических сил», - собащали они.
Также генеральный директор КИУ Алексей Кошель отмечал, что «исключение из состава участковых комиссий представителей ряда политических партий является попыткой фальсифицировать выборы в 114-м округе».