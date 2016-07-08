Немецкое ведомство извинилось за досадную ошибку "Симферополь, Крым, Россия" в своих документах

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос DW.

В ведомстве подтвердили, что инцидент был. Причину ошибки объяснили "недостаточной проверкой информации чиновником". "До сведения всех работников ведомства доказали, что подобный инцидент не может повториться", - заверил Удо Меллер, пресс-секретарь ведомства по делам иностранцев Ганновера в пятницу, 8 июля. Меллер также отметил, что ведомство принесло свои извинения консулу Генерального консульства Украины в Ганновере Тарасу Кулайцу.

Накануне DW обратилась к ведомству в Ганновере с просьбой объяснить, почему в формуляре обязательства, на основании которого в иностранных консульствах ФРГ предоставляется гостевая виза в Германию, оккупированный Крым "приписали" к России.

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Документ, в который по невнимательности чиновника закралась ошибка, немецкое ведомство выдает иностранным легальным резидентам ФРГ, которые желают пригласить к себе родственников или друзей. В адресной строке документа, что в дальнейшем является ключевым в апликационном пакете соискателей немецкой визы, клерк немецкого ведомства написал следующее: "Симферополь, Крым, Россия". Отсканированный документ со скандальной ошибкой немцев опубликовала на собственной Facebook страничке первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова.

Отреагировало на ошибку немецких бюрократов и МИД Германии. "Позиция федерального правительства в отношении Крыма остается неизменной. Вместе с нашими партнерами по ЕС мы не признаем незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией", - заверили в МИД ФРГ.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.