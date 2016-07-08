В Харькове перенесли заседание суда по жалобе Александровской из-за вопроса о ее присутствии

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня, 8 июля, принял Апелляционный суд Харьковской области.

Защита Александровской подчеркнула, что подозреваемая требует личного участия в заседании суда.

В свою очередь представители прокуратуры выразили убеждение, что заседание может продолжаться без Александровской.

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Председательствующий судья Татьяна Меркулова отметила, что в СИЗО было направлено приглашение для участия Александровской в заседании Апелляционного суда в режиме видеоконференции.

Сегодня, 8 июля, из СИЗО поступила справка, что подозреваемая отказывается от участия в таком формате и настаивает на своем доставлены в суд.

«Коллегия судей, выслушав участников процесса, учитывая исключительность обстоятельств по данном конкретном случае, считает необходимым доставить подозреваемую Александровскую в зал судебных заседаний Апелляционной инстанции для дачи пояснений по существу заявленных ею апелляционных требований», - сказала председательствующий судья.

Рассмотрение дела перенесено на 15 июля на 11.00.

Как сообщал УНИАН, 30 июня Киевский районный суд Харькова избрал Александровской меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога на 2 месяца.

Бывшего народного депутата Верховной Рады Украины III-VI созывов от КПУ подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность государства и предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ч.2 ст. 110 и ч.3 ст. 369 УК Украины).

По предварительным данным, Александровская и ее сын Александр пытались повлиять путем подкупа на руководство и депутатов местных советов. Местные избранники должны были за взятку в 9 тыс. долл. принять на сессиях обращение к Верховной Рады Украины и президента Украины Петра Порошенко о принятии изменений к Конституции по вопросам федерализации.