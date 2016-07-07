Казус Онищенко

На днях парламентарии проголосовали за лишение неприкосновенности своего коллеги, депутата от группы «Воля народа» Александра Онищенко, а также поддержали представление Генеральной прокуратуры о привлечении его к ответственности, задержании и аресте. Основанием для такого решения стало уголовное производство в отношении Онищенко.

Не вдаваясь в подробности деталей расследования, самих газовых схем и возможной причастности к ним других властьимущих, хочется обратить внимание на небольшой нюанс. Совершив уголовное преступление в Украине, депутат Онищенко лишился всего лишь иммунитета. Его мандат остается при нем, несмотря на то, что парламентарий сбежал. И теперь, изучая вопрос, как бы лучше пристроить себя в качестве «политического беженца» где-нибудь в Лондоне или, в худшем случае, в Москве, этот персонаж все равно остается украинским депутатом.

Онищенко просто пополнил ряды «мертвых душ» украинского парламента.

Точно также, немногим ранее, Верховная Рада, проголосовав за снятие неприкосновенности, оставила депутатский мандат еще одному небезызвестному политическому деятелю – Сергею Клюеву. И пока Сергей Петрович – фигурант уголовного дела - продолжает бегать по миру, скрываясь от правосудия, на сайте Рады можно отследить «бурную» законодательную деятельность депутата: по данным письменной регистрации он прогулял «по неизвестным причинам» 160 пленарных заседаний (около 80%) и за время своей «работы» подал только один законопроект.

Таким образом, Онищенко просто пополнил ряды «мертвых душ» украинского парламента. Тех, кого в пленарные недели не сыщешь в Верховной Раде днем с огнем. Ни о какой законодательной работе, ни о какой работе на округе, ни о каких голосованиях в сессионном зале таких «избранников» речь уже не идет. Не говоря уже о представительской функции парламента в целом и депутата-мажоритарщика, отстаивающего свой округ, в частности. Хотя, если быть до конца откровенными, вряд ли у кого-то имелись иллюзии, что Сергей Клюев в Верховной Раде будет «грудью на амбразуру» защищать интересы Артемовска и Красного лимана (46 избирательный округ). А Онищенко действительно променяет праздную жизнь ценителя красивых девушек и лошадей на проблемы Мироновки, Ржищева и Переяслав-Хмельницкого (93 избирательный округ)

Вместо Фирсова и Томенко в Верховную Раду по спискам партии уже зашли другие люди. Зато пустые места Онищенко и Клюева в сессионном зале остаются вакантны.

Вместе с тем, другие депутаты оставались без мандатов и за куда более мелкие, нежели уголовные, «пригрешения». Так, добровольно покинув ряды фракции «Блок Петра Порошенко», депутаты Николай Томенко и Егор Фирсов были лишены звания народных депутатов. Естественно, утратив мандат, «отступники» утратили и неприкосновенность. Да, решение бывших соратников из «Солидарности» по этим политикам нельзя назвать юридически безупречным и сейчас оно оспаривается в судах. Тем не менее, вместо Фирсова и Томенко в Верховную Раду по спискам партии уже зашли другие люди. Зато пустые места Онищенко и Клюева в сессионном зале остаются вакантны.

Казус Онищенко-Клюева состоит в том, что они были избраны в парламент в мажоритарных округах, тогда как Томенко и Фирсов – депутаты-списочники. То есть, любой из 191 мажоритарщиков, преступив закон и успев увильнуть от ответственности за границу, может быть уверен – теплое местечко в Раде за ним останется. А вот депутата-списочника, по решению партии, легко «подвинет» другой депутат-списочник.

Такая вот «справедливость» существующей избирательной системы, поменять которую парламентарии обещают который год.

Татьяна Урбанская