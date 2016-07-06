Закон о спецконфискации никак не повлияет предоставление безвизового режима - дипломат

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил украинский дипломат, председатель правления Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук.

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Дипломат высказал удивление тем обстоятельством, что практически любой вопрос, стоящий на повестке дня украинского парламента, постоянно пытаются связать с безвизовым режимом.

"Если посмотреть на план действий предоставления Украине безвизового режима, мы не увидим там даже упоминания о необходимости какого-то специального порядка урегулирования конфискации", - подчеркнул он.

"Более того, в самих странах ЕС существуют различные модели урегулирования данного вопроса - ключевыми являются соблюдение принципа верховенства права и эффективности борьбы с коррупцией и злоупотреблениями", - пояснил председатель правления Международного центра перспективных исследований.

"Поэтому этот вопрос нужно решать без привязки к безвизовому режиму - он является важным для Украины с точки зрения именно борьбы с коррупцией. А попытка "привязать" к нему предоставление или непредоставление Украине безвизового режима больше напоминает попытку переложить с больной головы на здоровую", - заявил дипломат.

Он отметил, что Украина выполнила все условия, необходимые для предоставления безвизового режима с Евросоюзом, поэтому закон о спецконфискации никак не повлияет на это.

Как известно, в среду в некоторых изданиях появились заметки о том, что в случае принятия закона о спецконфискации Украина якобы не получит безвизовый режим с ЕС.