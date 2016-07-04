Аваков: в операции "Янтарь" в Ривненской области участвовали более 400 оперативников, проведено 123 обыска

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Аваков сказал на брифинге в Киеве.

"Сегодня проведена совместная операция силами Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины, Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины. В операции на территории Ривненской области участвовало более 400 человек оперативников Национальной полиции, подразделений КОРД, плюс к этому задействовано подразделение Национальной гвардии и Службы безопасности", - сказал Аваков.

Также Аваков заявляет о проведении в Ривненской области 123 обысков по делу о незаконной добыче янтаря.

"123 обыска проведено и часть из них продолжается сейчас на территории (Ривненской) области", - заявил Аваков.

Как сообщал УНИАН, по подозрению в организации преступной группировки по добыче янтаря задержан заместитель прокурора Ривненской области Андрей Боровик.