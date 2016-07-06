В БПП допускают, что на следующей неделе Рада не будет работать в пленарном режиме

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после встречи лидеров фракций и групп с участием руководства парламента.

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Грынив отметил, что в случае, “если окажется, что следующей порции или пакета законопроектов, согласованных нет, то надо будет поработать в комитетах”, в частности во вторник и в среду, а в четверг и пятницу работать в пленарном режиме или всю неделю не работать в пленарном режиме.

Он отметил, что при этом сессию закрывать не будут, и в случае согласования законопроектов, которые необходимы государству и которые готовы поддержать народные депутаты, будет собираться заседание парламента для их принятия.

Как сообщал УНИАН, сегодня фракции Радикальной партии и “Батькивщины”, а также внефракционные народные депутаты, в очередной раз заблокировали трибуну и президиум парламента.

Лидер фракции “Батькивщина” Юлия Тимошенко заявила, что блокирование бессрочное - до решения вопроса о снижении тарифов на коммунальные услуги для населения.

Также депутаты требуют создать Временную следственную комиссию ВР по расследованию информации об оффшорах и коррупции высших должностных лиц государства, а также ВСК по обоснованности формирования коммунальных тарифов.

Кроме того, они настаивают на создании рабочей группы по разработке законопроектов, в частности, по пересчету цены на газ.

Из-за блокирования работы ВР председатель парламента Андрей Парубий заявил, что сегодня заседание не состоится, а завтра Верховная Рада продолжит работу в 10.00.

После встречи лидеров фракций и групп с участием руководства парламента сопредседатель депутатской группы ”Партия ”Видродження” Виталий Хомутынник заявил, что среди народных депутатов на данный момент нет консенсуса относительно завтрашней работы Верховной Рады.