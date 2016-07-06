Раде рекомендуют разрешить НАБУ прослушку

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании антикоррупционного комитета ВР.

Также комитет своим решением признал законопроект соответствующим требованиям антикоррупционного законодательства.

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Как отметил на заседании парламентского комитета директор НАБУ Артем Сытник, этим законопроектом в Уголовном процессуальном кодексе предлагается установить, что к органам, которые имеют право осуществлять снятие информации с каналов связи, относится и Национальное антикоррупционное бюро.

Сейчас, отметил Сытник, право на снятие информации с каналов связи имеют органы Службы безопасности и Национальной полиции.

“Для того, чтобы нести всю полноту ответственности за расследование дела, для того, чтобы иметь возможность применять это негласное следственное действие эффективно, искореняя коррупцию в органах Службы безопасности или Министерства внутренних дел, мне казалось бы целесообразным все же проголосовать законопроект и дать возможность НАБУ самостоятельно снимать информацию с каналов связи”, - сказал директор НАБУ.

Сытник также отметил, что “рисков как таковых” в этом законопроекте не видит. “Это немного потянет финансовые расходы. Но это не такая критическая сумма и она, в принципе, заложена в нашем бюджете”, - сказал он.

Как сообщалось, 9 февраля президент Украины Петр Порошенко во время совещания с руководящим составом, детективами и сотрудниками НАБУ не поддержал предоставление Антикоррупционном бюро возможности проведения негласных следственных розыскных действий - прослушивания телефонов.

Порошенко, в частности, высказался против снятия информации с каналов связи детективами НАБУ.

Он отметил, что доступ к этой информации - это ограничение прав человека.

”К сожалению, еще с советских времен есть ”традиция”, когда этим правом силовые органы очень злоупотребляют”, - отметил Порошенко. В связи с этим он высказался в пользу сотрудничества с НАБУ СБУ.