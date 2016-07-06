Апелляции не помогли: Коломойский окончательно выиграл суд против Саакашвили по защите чести и достоинства

Этим решением Высший специализированный суд оставил в силе решения Подольского районного суда г. Киева от 14.12.2015 и Апелляционного суда. Киева от 17.02.2016, которыми были удовлетворены иски Коломойского.

Суд признал "недостоверной и такой, что не соответствует действительности, а также порочит честь, достоинство и деловую репутацию" Игоря Коломойского информацию, распространенную Михаилом Саакашвили в программе «ТСН.Тиждень», который в ответе на вопрос ведущей телепрограммы: «Ви заявили, що не дозволите Коломойському, панові Коломойському контрабанду в Одесі. Ви маєте докази? Маєте факти про те, що Коломойський на Одещині займається контрабандою? Ви готові це доводити в суді?» заявил: «...я имею очень много доказательств»; ​«А он уже мне присылал и угрозы и он прекрасно знает, когда он работал в Грузии, это был единственный случай, когда какое-нибудь правительство заставило его заплатить налоги».

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Также суд обязал в Телевизионной службе новостей «Студии 1+1» опровергнуть данную недостоверную информацию и зачитать в эфире резолютивную часть решения суда.

Раньше после проигрыша в Подольском райсуде Саакашвили подавал апелляцию в Апелляционный суд Киева на основании того, что якобы выступал в эфире не как губернатор Одесской области, а как политический деятель. Однако судьи указали на то, что Саакашвили выступал именно как губернатор, о чем свидетельствует запись соответствующей программы.

Поскольку Саакашвили в суде так и не представил доказательств вины Коломойского, Апелляционный суд Киева отклонил жалобу Одесской ОГА и оставил без изменений решение Подольского райсуда Киева.