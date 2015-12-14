Суд удовлетворил иск Коломойского к Саакашвили и Одесской ОГА (документ)

Как сообщил представитель Игоря Коломойского Вадим Шевцов, "суд признал недостоверной и такой, что в полном объеме несоответствует действительности" информацию, распространенную Саакашвили 19 июля 2015 г. в эфире телеканала “Студия 1+1” в программе телевизионной службы новостей «ТСН.Тиждень», в которой Саакашвили обвинил Коломойского в контрабанде и уклонении от уплаты налогов.

Также суд обязал в Телевизионной службе новостей «Студии 1+1» опровергнуть данную недостоверную информацию и зачитать в эфире резолютивную часть решения суда.