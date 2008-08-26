Замглавы МИД едет на консультации по Грузии

Заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ сегодня отбыл в Брюссель для проведения консультаций с представителями государств-членов НАТО относительно ситуации вокруг Грузии и участия в мероприятиях по линии Украина-ЕС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, в ходе пребывания в Брюсселе К.ЕЛИСЕЕВ встретится с представителями стран ЕС в формате Комитета по политике безопасности, состоятся консультации с Высоким представителем ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьером СОЛАНОЙ. Предметом обсуждения будет подготовка к экстренному заседанию Европейского Совета, посвященному ситуации в Грузии, которое состоится 1 сентября с.г. по инициативе Президента Франции Николя САРКОЗИ.

27 августа К.ЕЛИСЕЕВ примет участие в заседании Комитета Украина-НАТО на уровне послов, во время которого будут обсуждены события в Грузии и их возможные последствия для общеевропейской безопасности.