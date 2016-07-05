Порошенко и Дуда согласовали позиции перед варшавским саммитом НАТО

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства. "Президент Украины Петр Порошенко скоординировал позиции с президентом Польши Анджеем Дудой в преддверии саммита НАТО, который состоится в Варшаве 8-9 июля этого года", - говорится в сообщении.

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Также глава Украинского государства поблагодарил за поддержку, в частности, в вопросе предоставления украинцам безвизового режима и отстаивания санкций против России.

В свою очередь, лидер польского государства подчеркнул, что не видит возможности отмены санкций, пока Россия не выполнит Минские договоренности.

Собеседники также обсудили активизацию двусторонних отношений и договорились о встрече в Варшаве.