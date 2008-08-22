Коалиция в Верховной Раде существует лишь формально - эксперты

Коалиция в Верховной Раде существует лишь формально, а реально – нет, считает большинство (20) опрошенных экспертов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют обнародованные сегодня результаты экспертного опроса, проведенного фондом “Демократические инициативы” в июне-июле этого года. Фонд опросил экспертов-политологов и социологов относительно современного кризиса в Украине. Всего было получено 30 ответов.

Ни один из экспертов не считает, что коалиция существует и формально, и реально, при этом 7 экспертов считают, что коалиция большинства не существует ни формально, ни реально.

Кроме того, по мнению 14 экспертов, нынешний политический кризис ничем не закончится, “так и будет тянуться и тянуться”. Как считают 13 экспертов, кризис завершится отставкой Юлии ТИМОШЕНКО с должности премьер-министра, 12 - переформатированием коалиции большинства в Верховной Раде, 11 - досрочными выборами в Верховную Раду, 7 - принятием новой Конституции или внесением существенных изменений в Конституцию, 3 - отставкой Виктора БАЛОГИ с должности главы Секретариата Президента, 2 - досрочными выборами Президента Украины.

Среди других указанных вариантов: кризис будет “тянуться до президентских выборов”, завершится сменой власти, “нынешний кризис следует рассматривать не как самостоятельное явление. Это продолжение кризиса, который продолжается не один год, поэтому его условное окончание будет означать начало условного нового кризиса”.

17 экспертов считают, что досрочные выборы в парламент состоятся, при этом восемь - нет.

По мнению 10 экспертов, если досрочные выборы состоятся, то это будет в первой половине 2009 года, трое экспертов думают, что одновременно с президентскими выборами, двое - в конце 2008 года, один - во второй половине 2009, один - состоятся в 2010-2011 гг.

В то же время 22 эксперта считают, что произойдет досрочная отставка Ю.ТИМОШЕНКО, по мнению трех экспертов, отставки Ю.ТИМОШЕНКО не будет и она будет работать в должности главы правительства все время существование нынешней Верховной Рады.

При этом 16 экспертов отмечают, что досрочная отставка Ю.ТИМОШЕНКО произойдет осенью или в конце 2008 года, 7 экспертов считает, что это будет в первой половине 2009 года, один эксперт - отставка будет после президентских выборов.