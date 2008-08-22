У Павленко обещают, что по мотивам допингового скандала полетят головы

Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта усилит персональную ответственность каждого спортсмена, тренера и врача за употребление допинга.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минсемьи.

"Употребление допинг не только противоречит идеалам олимпизма, но и является нарушением существующих международных и национальных правил, действующего законодательства. Спортсмены, употребляющие допинг, или лица, заставляющие спортсменов к употреблению допинга, будут нести суровую ответственность", - отметили в министерстве.

Между тем, по данным пресс-службы, Министерство по делам семьи, молодежи и спорта и Национальный антидопинговый центр Украины при министерстве постоянно проводят работу по искоренению употребления допинга в спорте.

В 2008 году Министерством для Национального антидопингового центра (НАДЦ) было закуплено необходимое оборудование на почти 22 млн. грн., что позволило в июле по 2 группам препаратов получить национальную аккредитацию в соответствии с международным стандартом ISO 17025 и значительно активизировать работу по отбору биопроб у спортсменов.

На протяжении января-июня 2008 года отобрано 1091 биопробу, в том числе в легкой атлетике 68 биопроб. За 12 месяцев 2007 года отобрано 995 биопроб.

Национальный антидопинговый центр оперативно информирует спортсменов, тренеров и врачей о нововведениях относительно медицинских препаратов, запрещенных к потреблению.

Актуально, отмечают в Минспорта, принятие нового Закона о борьбе с допингом в спорте, в котором будет усилена персональная ответственность спортсменов, тренеров и врачей за употребление запрещенных препаратов и их методов.

Также в соответствии с Государственной программой, в 2011 году будет построен современный антидопинговый центр, который будет отвечать требованиям Всемирного антидопингового агентства.

Что касается дела дисквалифицированной на Олимпиаде легкоатлетки Людмилы БЛОНСКОЙ и ее тренера, то 29 августа состоится заседание Исполкома Федерации легкой атлетики Украины, на котором будет рассмотрен этот вопрос с учетом решений Международного олимпийского комитета. После заседания исполкома ФЛАУ, Министерством Украины по делам семьи, молодежи и спорта будут приняты дисциплинарные, кадровые и административные решения по отношению к должностным лицам, ответственным за возникновение этой ситуации.