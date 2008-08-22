Янукович наконец отреагировал на события в Грузии

Председатель фракции Партии регионов в Верховной Раде Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не имел права "односторонне поддерживать" Грузию в ее конфликте с Россией от имени Украинского государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня журналистам, объявляя заявление фракции ПР по поводу грузино-российского конфликта.

“Украина находится в очень сложной ситуации из-за фактического участия государства в грузино-российском конфликте. Мы можем принимать участие в его урегулировании только на миротворческих принципах. Заявления украинских руководителей в поддержку Грузии приводят к тому, что сегодня мы имеем очень конфликтную ситуацию с Российским государством”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Политик также отметил, что, “безусловно, В.ЮЩЕНКО как человек, учитывая его отношения с М.СААКАШВИЛИ, возможно, принял правильное решение”. “Кум он или не кум, но я видел, как ЮЩЕНКО крестил сына СААКАШВИЛИ. Но Президент Украины не имел права односторонне поддержать Грузию от имени Украинского государства”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также считает, что Украина «не должна обслуживать" интересы США в их противостоянии с Россией. “Мы должны думать о своей безопасности и национальных интересах Украины”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, сегодня фракция Партии регионов постановила и распространила заявление по поводу грузино-российского конфликта, в котором, в частности, осуждает действия и позицию украинской власти в этом вопросе.