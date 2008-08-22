Секретариат Ющенко обвиняет Москву в двойных стандартах

Действия воинских подразделений России на территории Грузии и комментарии руководства Генштаба РФ, в частности, относительно факта недопущения представителей ПАСЕ в Гори, наглядно демонстрируют всему миру отношения России к международным организациям и к выполнению взятых на себя обязательств в соответствии с достигнутыми договоренностями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК.

По его словам, из официальных объяснений российской стороны остается непонятным, почему руководители Комитета по мониторингу ПАСЕ Матиаш ЭРШИ и Кастриот ИСЛАМИ должны были предварительно уведомить российскую сторону о своем передвижении по территории Грузии, а также каким образом официальные представители международных организаций должны контролировать выполнение договоренностей о выводе воинских подразделений РФ.

«Неадекватная реакция российской стороны на сообщение о заходах кораблей НАТО в акваторию Черного моря и в порты Грузии также свидетельствует о безосновательных намерениях контролировать ситуацию в грузинских портах», - отдельно заметил заместитель главы Секретариата.

Он напомнил, что в то же время в ответ на указы Президента Украины относительно упорядочения и регламентации действий Черноморского флота РФ, который временно базируется в Украине, «из Москвы пошли истерические и лишенные любых правовых принципов комментарии относительно нарушения Украиной двусторонних договоренностей».

По словам А.ГОНЧАРУКА, удивление также вызывает категорическое неприятие российской стороной любых правил и механизмов контроля за перемещением грузов судами ЧФ РФ по территории Украины - при одновременных заявлениях о необходимости немедленного контроля грузов, поступающих в Грузию.

«Это все нельзя квалифицировать иначе как применение двойных стандартов, точнее - отсутствие уважения к нормам международного права и суверенитета других стран. В таких подходах российской стороны ярко проявляется крайняя степень пренебрежения законными правами и интересами других суверенных государств», - отметил А.ГОНЧАРУК.

Как сообщал УНИАН, российские военные не пустили в грузинский город Гори руководителей Комитета по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы М.ЭРШИ и К.ИСЛАМИ. 20 августа они попробовали проехать в город Гори, расположенный вне Южной Осетии, и уже несколько дней контролируется российскими войсками. Однако уже при выезде из Тбилиси, возле поселка Игоети, представителей ПАСЕ остановили российские военнослужащие.