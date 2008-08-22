Регионалы требуют ввести эмбарго на поставки Украиной оружия в Грузию
12:31, 22 августа 2008Политика
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Чтоб страну в конфликт не втягивать...
Фракция Партии регионов обратится ко всем фракциям Верховной Рады с просьбой поддержать эмбарго на поставку Украиной оружия в Грузию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге в Донецке заместитель председателя Партии регионов, глава Донецкой областной организации Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ.
Он отметил, что «своими поставками оружия Украина способствует одной из сторон конфликта, тем самым втягиваясь в него».
«Я думаю, что уже достаточно напоставлялись… Я думаю, что мы обратимся ко всем фракциям, готовым поддержать эмбарго на поставку оружия в Грузию», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.
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