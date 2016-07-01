В праздновании Дня ВМС примут участие 15 боевых кораблей и судов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Оксана Гаврилюк.

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"3 июля в Одессе и в других гарнизонах флота пройдут торжественные мероприятия по случаю Дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Всего с украинскими ВМС, а также Морской охраной Государственной пограничной службы Украины к этим мероприятиям будут привлечены около 15 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения", - сказала Гаврилюк.

Кроме того, добавила она, в небе над Одесским заливом пройдет демонстрация элементов высшего пилотажа, десантирования парашютистов, а также состоится регата на Кубок командующего ВМС Украины.